Илона Гвоздева показала, как в Киеве 34-летие праздновала: огромный букет подсолнухов и уютное место

Илоне Гвоздевой исполнилось 34 года. Как известно, артистка вместе с мужем и детьми находится в Киеве, где устроила небольшое празднование дня рождения.

Для праздника Гвоздева выбрала длинный полупрозрачный сарафан желтого цвета, а образ дополнила яркими желтыми серьгами. На странице в Instagram именинница показала роскошный букет из декоративных подсолнечников, который ей, скорее всего, презентовал муж.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Кроме того, Илона поблагодарила любимого за то, что он в этот день позволил ей отдохнуть и взял на себя развлекательную программу для детей:

"Благодарю своего мужа, который сделал этот день ярким и незабываемым, забрал на себя всех детей, придумывал им занятия, ловил с ними рыбу, жучков, бабочек, делал все, чтобы они дали покой мамам. Между тем приготовил вкусный шашлык и в полной мере дал насладиться общением с подругами", — написала Гвоздева.

Илона Гвоздева с дочерью / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с дочерью / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Фанаты танцовщицы забросали ее комплиментами и оставили много приятных слов: "С днем рождения! Желаю надежного будущего", "вы прекрасны", "С днем рождения! Да будет мир, свет и неописуемое счастье".

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