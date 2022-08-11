Илона Гвоздева показала, как в Киеве 34-летие праздновала: огромный букет подсолнухов и уютное место

Украинский хореограф, победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева 5 августа отпраздновала день рождения.
Илоне Гвоздевой исполнилось 34 года. Как известно, артистка вместе с мужем и детьми находится в Киеве, где устроила небольшое празднование дня рождения.
Для праздника Гвоздева выбрала длинный полупрозрачный сарафан желтого цвета, а образ дополнила яркими желтыми серьгами. На странице в Instagram именинница показала роскошный букет из декоративных подсолнечников, который ей, скорее всего, презентовал муж.
Кроме того, Илона поблагодарила любимого за то, что он в этот день позволил ей отдохнуть и взял на себя развлекательную программу для детей:
"Благодарю своего мужа, который сделал этот день ярким и незабываемым, забрал на себя всех детей, придумывал им занятия, ловил с ними рыбу, жучков, бабочек, делал все, чтобы они дали покой мамам. Между тем приготовил вкусный шашлык и в полной мере дал насладиться общением с подругами", — написала Гвоздева.
Фанаты танцовщицы забросали ее комплиментами и оставили много приятных слов: "С днем рождения! Желаю надежного будущего", "вы прекрасны", "С днем рождения! Да будет мир, свет и неописуемое счастье".
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