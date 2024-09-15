Илона Гвоздева показала маму-красавицу и как отдохнула с ней за границей: "Заново расцветаешь"

Украинская хореограф Илона Гвоздева улетела на отдых в Турцию и поделилась своими впечатлениями.

В фотоблоге Илона рассказала, что в путешествие с собой также взяла свою маму. Вместе семья вполне насладилась развлечениями в отеле и на море. В частности, танцовщица поделилась атмосферными кадрами с пляжа, джакузи, собственной большой террасы, бассейна и вечерних развлечений.

Илона Гвоздева с мамой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мамой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мамой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

По словам Гвоздевой, этот опыт поездки с мамой ей запомнится надолго. В частности потому, что впервые за последние годы она посвятила время исключительно родному человеку и заботе о себе. Кроме того, знаменитость обратилась ко всем женщинам и призвала время от времени баловать себя отдыхом наедине в красивых местах.

"Это был невероятный отдых! Наконец-то я позволила себе 10 дней свободы от работы, позволила себе лежать днями на лежаке и ни о чем и ни о ком не заботиться, кроме своих собственных желаний! Позволила себе снова стать маленькой девочкой и дочерью своей мамы! Наконец-то у нас появилось время побыть вдвоем, наговориться, насмеяться, выспаться, натанцовываться и быть свободными от любых обязанностей. Это так ценно учиться слушать себя! Дарить себе счастье, заботиться о себе и любить себя! Советую нашим женщинам хотя бы раз в год иметь этакий ретрит восстановления в одиночестве с собой в красивом городе! Ты как будто заново расцветаешь и можешь с новой силой расправлять свои крылья!", - поделилась размышлениями хореограф.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук восхитил архивным фото с мамой, где еще совсем маленький в коляске, и поделился воспоминаниями о родном Мукачево.

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