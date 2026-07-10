Илона Гвоздева показала мужа, с которым 17 лет в браке, и заговорила с ним о ревности

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинский хореограф Илона Гвоздева впервые за долгое время показалась вместе с мужем Иваном Хомячуком и откровенно поговорила с ним о ревности в отношениях.

Супруги записали совместное видео на террасе своего дома, где Илона задала возлюбленному несколько провокативных вопросов. В частности, она поинтересовалась, как он относится к тому, что как танцовщица она привлекает внимание других мужчин и часто вызывает восхищение.

Один из вопросов Гвоздевой звучал так: «Готов ли ты гордиться и радоваться за жену, если где-то на дискотеке, куда вы пошли вместе, другие могут восхищаться ее грацией и пластикой?» В ответ Иван четко выразил свою позицию, которая заметно порадовала его жену.

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«Конечно, этим нужно гордиться. Это ведь твоя женщина, звездочка. И если она зажигает, то пусть зажигает, все смотрят и завидуют», — ответил мужчина.

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона не сдержала улыбки от слов возлюбленного и дала понять, что именно такое отношение для нее очень ценно. Также Хомячук признал, что танцы помогают его жене раскрыться в разных проявлениях и он даже готов мириться с ее поздними уроками, если это делает ее счастливее.

К слову, Гвоздева и Хомячук вместе уже много лет. Влюбленные познакомились еще в 2009 году, впоследствии поженились, а после начала полномасштабной войны обвенчались. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Валерию и сына Доминика.

Интересно, что в прошлом году вокруг семьи Илоны Гвоздевой ходили слухи о возможном разводе. Впрочем, супруги все чаще делятся общим контентом, демонстрируя, что в их отношениях царит абсолютное счастье и взаимопонимание.

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