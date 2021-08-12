Илона Гвоздева показала своего смешного 10-месячного сына-копию

Семья поразвлекалась в бассейне.

Известный украинский хореограф Илона Гвоздева, которая отказалась от участия в "Танцах со звездами", радуется материнству.

В фотоблоге артистка показала подросшего сына Доминика, которому исполнилось 10 месяцев. На фотографиях знаменитость позировала с мужем Иваном и мальчиком в бассейне. Малыш был в восторге от водных развлечений.

instagram.com/ilonagvozdeva

"Сегодня нашему сыну исполнилось 10 месяцев.С каждым месяцем мой сынок становится интереснее,взрослее, крепче, настоящий маленький мужчина. Рости, мой милый, здоровым и счастливым", — написала Илона.

instagram.com/ilonagvozdeva

Со своей стороны, фаны написали в комментариях, что мальчик — копия звездной мамочки.

Копия маленькая мамы

Так вас похож! Капец! Копия просто!

Чудо! Без улыбки не взглянешь

Копия мамы

Напомним, ранее Илона Гвоздева рассказала об отпуске в Египте с детьми: "Это был ужас". Звезда уехала на отдых без мужа и няни.

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