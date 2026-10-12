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- Гламур
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Илона Гвоздева показала своего подросшего сына и тронула всех признанием по случаю его 6-летия
Хореограф показала забавные кадры из семейного архива и трогательно призналась, какое место занимает сын в её жизни.
Украинская хореограф Илона Гвоздева показала редкие семейные снимки с сыном Домиником, которому исполнилось шесть лет, и посвятила имениннику нежное поздравление.
По случаю праздника звездная мама поделилась в Instagram фотографиями из семейного архива. На них мальчик позирует один, проводит время с родителями и обнимается со старшей сестрой Рией. Некоторые кадры получились особенно забавными и непосредственными. Гвоздева не скрывала эмоций и призналась, как быстро взрослеет её сын. А самое главное пожелание, которое она адресовала мальчику, касалось вовсе не будущих достижений.
«Мой любимый сынок, поздравляю тебя с праздником! Сегодня тебе исполнилось 6 лет, как же быстро ты растёшь! Недавно я держала тебя на руках, а сегодня ты уже обнимаешь меня! Я так благодарна Богу, что именно ты выбрал меня своей мамой. Я желаю тебе одного — быть счастливым, всегда оставаться таким нежным, добрым, заботливым и любящим сыном, братом, мальчиком!», — написала хореограф.
Илона призналась, что Доминик наполняет жизнь всей семьи особым теплом. По словам звездной мамы, у мальчика необыкновенно доброе сердце, а его улыбка способна подарить хорошее настроение всем вокруг. Своё обращение она дополнила ещё одним трогательным признанием, в котором рассказала, насколько важное место занимает сын в её жизни.
«Твое сердце настолько полно любви, что порой мне кажется, будто ты заряжаешь всех нас этой магией счастья и позитива. Твоя улыбка и глаза словно у ангела! Ты — моя сила и опора, моя жизнь и мое утешение! Мы все очень любим тебя, сынок! Пусть все твои мечты сбываются!», — пожелала Гвоздева.
Напомним, недавно Илона Гвоздева впервые за пять лет уехала с мужем за границу и поделилась фотографиями их отдыха.