Илона Гвоздева показалась с 10-летней дочерью в больнице и сообщила о ее серьезной травме

Танцовщица рассказала, что произошло.

Валерия Сулима
Илона Гвоздева с дочерью

Илона Гвоздева с дочерью / © instagram.com/ilonagvozdeva

Украинский хореограф Илона Гвоздева сообщила, что ее 10-летняя дочь получила серьезную травму.

Об этом танцовщица рассказала в Instagram-stories. Знаменитость показалась с Валерией, которую она сокращенно называет Рией, в больнице. На фото девочка была изображена с рукой в гипсе. Как оказалось, у дочери знаменитости перелом. Очевидно, Рия получила травму в понедельник. По крайней мере, именно в этот день они обратились к врачу.

Илона Гвоздева шутит, что для дочери есть плохая новость. Поскольку у нее перелом левой руки, то в школу идти придется. Но есть и хорошая новость. Одноклассники дочери знаменитости могут на гипсе оставить какие-то пожелания.

Дочь Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

Дочь Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

"Понедельник (8 декабря - прим. ред.) закончился так... Плохая новость, что это левая, а не правая, и в школу все равно пойдем и будем писать! Хорошая новость - можно расписаться на гипсе", - поделилась танцовщица.

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая показалась в больничной палате. Оказалось, что знаменитость перенесла операцию.

