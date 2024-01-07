Илона Гвоздева после намеков на проблемы в отношениях показала, как муж заглаживает свою вину

Знаменитость показала, как возлюбленный заботится о ней.

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая на днях намекнула на проблемы в отношениях, неожиданно показала, как муж заглаживает свою вину.

Танцовщица опубликовала видео с возлюбленным Иваном Хомячуком в своем Instagram. Ролик Илона подписала так: "Коли він дав маху". Это фразеологизм, что означает "сделал что-то не так, промахнулся, ошибся".

На видео Иван делал Илоне массаж ног и мыл всю посуду, пока танцовщица отдыхала. Судя по подписи, муж знаменитости таким образом заглаживал свою вину в чем-то.

Илона Гвоздева после намеков на проблемы в браке неожиданно показала романтическое видео с мужем

"Золото испытывают огнем, женщину – золотом, а мужчину – женщиной", — философски подписала видео знаменитость.

Напомним, на днях Илона Гвоздева озадачила своих фанатов. Танцовщица неожиданно заговорила о счастье в личной жизни, которое может быть лишь иллюзией. Фанаты были озадачены и начали засыпать хореографа вопросами, все ли хорошо в ее браке. Роликом с мужем Илона, вероятно, дала понять, что в их отношениях все хорошо.

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