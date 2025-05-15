Илона Гвоздева после подачи заявления на развод неожиданно показалась с мужем

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая подала заявление на развод, неожиданно показалась с мужем Иваном Хомячуком .

Знаменитость в Instagram опубликовала семейные фото. На снимках Илона Гвоздева показалась вместе с мужем и детьми. Все они были одеты в вышиванки. Соответствующими снимками танцовщица поделилась не просто так, а по случаю важного праздника. Так, ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. Илона Гвоздева вместе с семьей поздравила украинцев с особенным днем.

Илона Гвоздева с детьми / © instagram.com/ilonagvozdeva

"С Днем вышиванки, Украина! Сегодня мы одеваем не просто одежду — мы одеваем историю, силу, идентичность. Каждый стежок — это память поколений. Каждый орнамент — это код нации. Каждая вышиванка — как оберег, всегда рядом с сердцем. Сегодня особенный день. День, когда каждая вышиванка говорит на языке любви. Поделись фотографией в сторис — подари немного красоты миру", - написала танцовщица.

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Илона Гвоздева с мужем и сыном / © instagram.com/ilonagvozdeva

Поклонники, конечно же, поблагодарили Илону Гвоздевую за поздравления и написали ей теплые слова в ответ. Кроме того, пользователи также обратили внимание, что на фотографиях хореограф показалась с мужем Иваном Хомячуком. Впрочем, в начале мая стало известно, что Илона Гвоздева 19 марта подала заявление на расторжение брака. Так что фанаты предположили, что супруги уладили все проблемы и сейчас в их отношениях все хорошо, и они передумали разводится.

Напомним, тем временем актриса Наталка Денисенко официально развелась с мужем Андреем Фединчиком. Уже известна причина разрыва супругов.