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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
347
Время на прочтение
1 мин

Илона Гвоздева после заявления о разводе примирилась с мужем и пококетничала с ним на камеру

Артистка после длительных слухов о разводе успокоила фанов кадрами с возлюбленным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Илона Гвоздева с мужем

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица Илона Гвоздева после заявления о разводе приятно удивила поклонников.

На своей странице в Instagram артистка впервые за долгое время показалась с мужем Иваном Хомячуком — и сделала это с юмором и теплом. Звездные супруги записали забавное видео на тему: "Когда она едет в отпуск". В ролике Гвоздева сначала предстает с возлюбленным у плиты, а потом - в соблазнительном образе - кокетничает и ведет мужа в спальню. Иван в это время не скрывает безумной радости. Тем самым супруги дали понять, что сейчас они налаживают отношения и у них все в порядке.

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

К слову, в комментариях поклонники искренне порадовались за примирение супругов: "Вы вместе и это супер. Аж улыбка появилась".

Напомним, в марте этого года Илона Гвоздева подала заявление на расторжение брака. Долгое время она не комментировала такое решение, но впоследствии расставила все точки над "і". Звезда призналась, что это стало следствием усталости и стресса на фоне войны. Однако, к счастью, она с мужем вовремя остановилась и примирилась. Поэтому сейчас танцовщица продолжает воспитывать с ним двух общих детей.

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Дата публикации
Количество просмотров
347
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