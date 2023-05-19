Илона Гвоздева поставила хейтеров на место после критики в Сети: "Хочется послать в задницу"

Победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева не смогла удержать эмоций после очередной волны критики в свою сторону.

На днях вместе с детьми танцовщица отправилась на отдых в Турцию, что вызвало недовольство некоторых ее подписчиков. Илона начали критиковать за ее фигуру в купальнике, кадры из гостиницы и проблемы в воспитании детей, поэтому терпение у звезды прервалось.

На своей странице в Instagram Илона дала развернутый ответ всем своим хейтерам. Танцовщица подчеркнула, что никакие комментаторы не имеют права указывать ей, как жить и заставлять ее соответствовать их стандартам.

"Обожаю диванных критиков и всех тех, кто думает, что лучше меня знает мою жизнь и как именно надо себя вести и жить. Ведь медийная личность, то не человек, то кукла, которая должна отвечать всем вашим чаяниям и стандартам! Так вот Когда вы видите задницу кадре, я вижу рабочий инструмент, потому что я танцовщица и спортивный тренер и в данном случае мое тело является результатом работы над собой на протяжении жизни! знает кто-то из вас сколько вообще нам осталось и что произойдет завтра?Когда вы говорите "прыгаете со своими танцорами во время войны", для вас это танцоры, для меня — моя профессия, которой я посвятила всю жизнь. И сейчас во время войны активно помогаю преодолевать стресс именно "танцовочками" и спортом", — эмоционально выразилась Илона.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Возмущает Гвоздеву и то, что каждый раз ей пытаются упрекнуть в том, что ее маленький сын по семейным обстоятельствам временно живет с бабушкой и дедушкой.

"Когда вы говорите "какая она мать" хочется вообще послать в задницу, потому что только мать знает что лучше для ее детей! Когда каждый из вас психолог со стажем в соцсетях, хочется сказать, что же вы не по профессии работаете если так умны?! И где ваши результаты?

Когда вы пишете гадкие, бестолковые и противные комментарии и, кстати, не только мне, а более-менее успешным и медийным людям – зависть, гнев, бездействие и злой язык разрушает только вашу вселенную! Хотя я бы за это давала административную ответственность, чтобы каждое безобразное слово стоило дорого, возможно тогда кто-то включал бы мозги, а не воображение", — добавила Илона.

Отметим, это уже не в первый раз, когда Илона так реагирует на критику в свою сторону. Ранее звезда со слезами на глазах рассказала, из-за чего ей приходится проходить ради своей карьеры и будущего детей.

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