Илона Гвоздева пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Нереально больно"

У звезды проблемы со спиной.

Украинский хореограф Илона Гвоздева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram звезда рассказала, что у нее что-то случилось со спиной. Илона считает, что у нее защемило нерв под лопаткой. Звезде тяжело поворачивать шеей, а также поднимать руки вверх.

Илона Гвоздева рассказала о проблемах со здоровьем / instagram.com/ilonagvozdeva

"Беда. Не поворачивается шея, не поднимаются руки. Нереально больно. Случилось ущемление нерва под лопаткой. Обиднее всего, что это произошло не на занятиях. Я просто проснулась, встала с кровати и привет", — поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева рассказала о проблемах со здоровьем / instagram.com/ilonagvozdeva

Сейчас Илона ищет хорошего массажиста в Киеве. Кстати, несмотря на боль, звезда все же пытается шутить. Танцовщица говорит, что у нее уже, по-видимому, наступила "профессиональная старость".

"Или это профессиональная старость, или уже пора отдыхать", — пошутила звезда.

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