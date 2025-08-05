Илона Гвоздева призналась, почему подавала на развод с мужем и в каких отношениях они сейчас

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинский хореограф Илона Гвоздева призналась, почему хотела развестись с мужем Иваном Хомячуком и в каких отношениях находится с ним сейчас.

Еще в марте танцовщица подала заявление в суд о расторжении брака. От комментариев знаменитость воздерживалась. Однако в программе "ЖВЛ представляет" Илона Гвоздева поделилась подробностями. Знаменитость говорит, что в их браке действительно был серьезный кризис. Однако пара все же решила дать отношениям второй шанс и решить все проблемы.

"Мы не развелись. Но да, действительно, не буду скрывать, у нас был очень тяжелый период, как и во многих семьях. На сегодняшний момент могу сказать, что мы его проживаем и переживаем вместе. Дальше будет видно", - призналась знаменитость.

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Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева также призналась, что на кризис в браке повлияло немало различных факторов. Конечно же, свой отпечаток наложила война и постоянные стрессы.

"Я думаю, это совокупность различных факторов. А война и постоянный стресс, тревога - просто обострили эти вопросы. Но важно, что мы действительно решили их решать вместе", - добавила знаменитость.

А вот актриса Наталка Денисенко весной таки развелась с мужем Андреем Фединчиком. Недавно знаменитость призналась, кто стал инициатором и в каких отношениях они с экс-избранником находятся сейчас.