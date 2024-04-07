Илона Гвоздева призналась, почему продала свой бизнес незадолго до начала войны: "Бог меня отвел"

Украинская хореограф Илона Гвоздева ответила, почему продала собственную студию танцев недалеко от Киева перед полномасштабным вторжением.

Как признается звезда, ее студия под влиянием пандемии стала коммерчески невыгодной. Тем более, Илона не хотела заставлять свою команду вакцинироваться, что в то время требовал закон у бизнесов. Оглядываясь назад, танцовщица довольна своим решением, ведь незадолго после его принятия началось полномасштабное вторжение.

"Я продала его не только перед войной, я продала его на второй год ковида. Потому что с точки зрения коммерческого дела было сложнее реализовывать этот проект. К тому же были большие ограничения не только для владельцев бизнеса, но и рабочей команды. У меня были красивые, юные и талантливые девушки и я не хотела принудительно делать им вакцинации. И они тоже не желали на тот момент это делать. Поэтому, наверное, настала пора закрыть студию и двигаться дальше. Сегодня могу сказать, что наверное, таким образом Бог меня отвел. Потому что, если бы во время войны мы работали, тогда бы я в десять раз больше переживала, потому что брать ответственность за чужих детей – очень тяжело. Во время войны я не берусь за все, что касается детских групп по танцам", – обьяснила Илона в интервью "LIGA Life".

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Также Гвоздева призналась, что сейчас не планирует возвращать этот бизнес из-за больших рисков и угроз жизни ее команды и танцевальных групп.

"Сейчас я не готова реанимировать студию. Я считаю, что открыть студию надо в таком месте, где бы ученики чувствовали себя в безопасности. Сейчас в Киеве я не чувствую себя в безопасности. А для того, чтобы открыть студию со всеми разрешенными условиями, укрытием, сигналами тревоги надо большие средства. А просто арендовать помещение – я это сейчас и делаю. Как тренер арендовала на час, провела занятия и ушла – и меня ничего не беспокоит", – добавила звезда.

Напомним, что недавно Илона Гвоздева поделилась нежными фото с подросшей дочерью Валерией и рассказала, как они вдвоем провели время.

Читайте также: