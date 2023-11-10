Илона Гвоздева призналась, сколько зарабатывает в месяц и что ей приносит доход

Победительница "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева, которая недавно сделала пластическую операцию, рассекретила свой доход и поделилась, что именно ей приносит такие деньги.

Гвоздева рассказала, что в среднем зарабатывает около трех тысяч долларов ежемесячно. Об этом стало известно из программы "Слава+".

Достигать этой суммы ей удается с помощью преподавания искусства балетмейстера в одном из университетов в столице. Дополнительно звезда монетизирует свой блог благодаря рекламе, проводит индивидуальные занятия и мастер-классы по танцам. Вместе с тем, Гвоздевой оплачивают судейство на различных фестивалях. Однако, по словам хореографа, доходы могут изменяться в зависимости от количества работы.

"Я зарабатываю на сотрудничестве с Instagram. Это реклама. Я зарабатываю в университете. Также зарабатываю преподавая индивидуальные уроки и на фестивалях как жюри. Даю мастер-классы. На жизнь мне хватает. Конечно, это не те заработки, которые были до войны. В среднем это три тысячи долларов в зависимости от объема работы", – рассказала Гвоздева.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Среди общей суммы ведущий Слава Демин выделил зарплату Илоны как преподавателя и спросил о конкретных цифрах. Долго избегая ответа, танцовщица призналась, что педагогическая деятельность приносит ей около трехсот долларов в месяц.

К слову, большую часть расходов в семье покрывает муж Илоны Иван Хомячук. В то же время танцовщица поделилась, что удовлетворяет лишь какие-то небольшие потребности детей, а остальное откладывает.

Напомним, недавно звезда проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева удивила новостью об увеличении груди. Хореограф активно делится подробностями и изменениями в послеоперационный период. В частности, показала, как выглядит через две недели после хирургического вмешательства.

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