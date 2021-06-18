Илона Гвоздева прокомментировала, почему так мало звезд пришли попрощаться с Григорием Чапкисом

Знаменитость также назвала главную мудрость Чапкиса.

Сегодня, 18 июня, похоронили на Байковом кладбище легендарного украинского хореографа и судью проекта "Танці з зірками" Григория Чапкиса.

Из звезд, которые пришли проводить в последний путь маэстро, были только певица Камалия с мамой, танцовщик Дмитрий Дикусар и хореограф Илона Гвоздева.

В комментарии сайту ТСН.ua знаменитимть прокомментировала, почему так мало звезд пришли попрощаться с Григорием Чапкисом.

"Мне кажется, это не какой-то флешмоб или светское событие. Люди должны приходить, когда действительно испытывают потребность попрощаться с этим человеком. У меня есть такая необходимость, потому что я считаю его действительно участником своей творческой жизни и примером для подражания. Поэтому я пришла, а все остальные — их дело", — отметила звезда.

Кроме того, танцовщица назвала главную мудрость Чапкиса — жить долго, счастливо и в танцах.

Напомним, ранее Илона Гвоздева со слезами рассказала пророческие слова Григория Чапкиса, когда была еще маленькой. Вспомнила Гвоздева и яркие моменты, связанные с легендарным хореографом.

Также простились с легендой хореограф Влад Яма, певец Павел Зибров и президент Украины Владимир Зеленский.

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