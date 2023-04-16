Илона Гвоздева провела экскурсию по своему уютному дому, который построила во время войны

Участница "Танцев со звездами", хореограф Илона Гвоздева провела экскурсию по своему дому под Киевом, строительство которого продолжила во время войны.

Как ранее делилась Гвоздева, дом мечты она начала строить еще до полномасштабного вторжения. Артистка много работала, чтобы воплотить мечту в жизнь. Илона занималась интерьером дома, а ее муж Иван Хомячук был прорабом на их строительстве и контролировал самостоятельно весь процесс.

Недавно Гвоздева с семьей переехали в свое новое жилье и показали, как все обустроили, пишет Insider.ua.

Илона рассказала, как продумывала дизайн интерьера в доме:

"Я вдохновлялась фотографиями красивых интерьеров в Pinterest. Иногда даже смотрела на некоторые картинки и понимала: вот это, например, кухня или спальня моей мечты.Так, кадр за кадром, я визуализировала себе дом мечты и потом консультировалась с теми или иными мастерами по поводу реализации задуманного. Расположение мебели я прорисовывала сама, не имея дизайнерского образования. Вот просто представляла себе в голове, как оно должно быть", — призналась танцовщица.

Дом Илоны Гвоздевой / Фото: insider.ua

В доме Гвоздевой два этажа. Здесь есть гостиная, кухня, гостевая комната, две детские комнаты, спальня с гардеробом и отдельной ванной, гостевая и детская ванная и несколько хозяйственных помещений.

"Еще одной причиной ремонта дома собственными силами стало сбережение средств. Если бы мы обратились к профессиональному дизайнеру, то это влетело бы нам в изрядную копеечку", — отметила артистка.

Напомним, ранее Илона Гвоздева со слезами на глазах рассказала, на какие жертвы идет ради карьеры.

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