Илона Гвоздева публично упрекнула Зеленского и высказалась по поводу отсутствия наград

Илона Гвоздева и Владимир Зеленский

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Хореографиня Илона Гвоздева эмоционально обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и объяснила, почему уже пятый год ждет государственное признание своих профессиональных заслуг.

Поводом к ее заявлению стало недавнее награждение украинских деятелей культуры. Танцовщица не скрывала разочарования. По ее словам, документы на присвоение знатного звания заслуженной артистки Украины подали еще несколько лет назад. Однако за это время ни одно решение так и не приняли. При этом хореографиня имеет многочисленные знаки от украинских военных. Она решила публично напомнить главе государства о своей ситуации.

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"Так радуюсь, господин Президент, когда вы в очередной раз поздравляете работников культуры и искусства и раздаете им награды и ордена! Может, и меня наконец поздравите, потому что мои документы на заслуженного артиста пятый год подряд лежат где-то там в архивах, и все никак я того не заслуживаю!" – написала Гвоздева в InstaStories.

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Сообщение Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

Отдельно танцовщица обратила внимание на нюанс, который, по ее мнению, важно учесть при рассмотрении документов. После бракосочетания она сменила фамилию, поэтому в официальных бумагах может фигурировать не то имя, под которым ее знает широкая аудитория. Хореографиня подчеркнула, что речь идет об одном и том же человеке, который уже имеет немало отличий от защитников Украины.

"Если что, Гвоздева – это Хомякчук! Это один и тот же человек! У которого множество наград от ВСУ и ни одной от вас! Да я все еще жду", – добавила артистка.

Сообщение Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

Публичное обращение прозвучало после встречи Владимира Зеленского с представителями культурного сообщества, состоявшейся 9 ноября по случаю Дня работников культуры и мастеров народного искусства. Тогда президент вручил государственные награды более 30 художникам, а еще более 40 представителям отрасли присвоили почетные звания.

Среди отмеченных были Дария Астафьева, Ярослава Гресь, участники группы «Дахабраха» Марко Галаневич и Елена Цыбульская, Тарас Тополя, Валерия Гузема и Любко Дереш. Посмертно орденом "Золотая Звезда" также наградили писателя Владимира Вакуленко.

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Напомним, ранее Илона Гвоздева тронула мужчину чувственным признанием в день его 35-летия.

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