Илона Гвоздева раскритиковала дистанционное обучение: "Это ужас какой-то"

Дочь танцовщицы учится в младшей школе.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева воспитывает сына и дочь.

И Валерия уже ходит в школу. Впрочем, из-за коронавирусных ограничений девочка учится дистанционно. Однако хореограф рассказала, что ей не нравится такой формат обучения. Она откровенно признается, что и сама не все задания может понять.

Илона Гвоздева с дочерью / instagram.com/ilonagvozdeva

"Честно говоря, я не с первого раза понимаю, как решить какое-нибудь задание, что говорить о ребенке? Такое впечатление, будто наша система образования заинтересована в том, чтобы следующее поколение было тупым стадом. Это ужас какой-то", — возмутилась Илона.

Илона Гвоздева возмутилась из-за дистанционного обучения / instagram.com/ilonagvozdeva

Кстати, Илона и сама педагог. Хореограф проводит дистанционные уроки для студентов. Она откровенно признается, что это сложно делать.

"Я с ужасом представляю, какие специалисты будут после окончания обучения. И знаете, проблема не только в качестве преподавания или отношении учеников к учебному процессу. Проблема в связи, условиях каждого и отсутствия ответственности за себя самого", — добавила Илона.

Илона Гвоздева возмутилась из-за дистанционного обучения / instagram.com/ilonagvozdeva

Читайте также: