Илона Гвоздева раскрыла, сколько кило набрала за время отпуска и как сейчас худеет

Украинская хореограф Илона Гвоздева откровенно рассказала о похудении.

Так, несколько дней назад Илона в своем фотоблоге поделилась, что приехала из отпуска. Около недели танцовщица с подругой наслаждалась вкусной кухней и местными развлечениями в Карпатах. Однако в своих сторис Гвоздева призналась, что набрала полтора килограмма.

По словам хореографа, вес сказался не только на ее фигуре, но и лице. Правда, Илона объяснила, что не упрекает себя, а наоборот довольна. Ибо с профессиональной точки зрения понимает, чтобы иметь рельефное тело, нужно сначала набрать массу. Теперь танцовщица говорит, что будет регулярно уделять внимание спорту, массажам и любви.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Отдыхать было хорошо, но теперь нужно возвращаться в режим. Я набрала полтора килограмма. Уже была в спортзале, хотя до того говорила, что не хожу. Но посмотрела в зеркало и сказала, что мое тело – моя визитка. С точки зрения профессионального спорта – это уже хорошо. Сначала я набрала массу повсюду, но на лице это хорошо отражается.Но теперь "сушка". Тонус кожи падает – еду на массаж. 36 это не 16. Поэтому спорт, массажи и любовь", - поделилась Гвоздева.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская восхитила, как с 4-летней дочерью держит себя в форме с помощью упражнений дома.

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