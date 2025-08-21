- Дата публикации
Илона Гвоздева рассекретила, что получает второе высшее образование: "Руки тряслись, речь отнимало"
Танцовщица уже рассекретила, какую специальность решила получить.
Украинский хореограф Илона Гвоздева решила получить второе высшее образование по специальности арт-терапия, которая не имеет ничего общего с танцами.
В своем Instagram звезда делилась с поклонниками своими переживаниями и всеми сложностями, которые встречались ей на этом нелегком пути. Она отметила, что подготовка была для нее шоком и удовольствием одновременно.
"Руки тряслись, речь отнимало, сердце выскакивало, но настолько было приятно смотреть на себя, что я иду на второе высшее образование. Я четко понимаю для чего и где именно буду это использовать", - отметила артистка.
Гвоздева рассказала, что полностью признает, сколько ей нужно времени для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом в сфере арт-терапии. Такой выбор она объясняет своим творческим потенциалом и поддержкой женского комьюнити в ее жизни. Танцовщица отмечает, что для нее очень важно учиться друг у друга и помогать другим становиться более женственными, раскованными и уверенными.
Илона отметила, что, несмотря на уже имеющийся у нее опыт в сфере психологии, она хочет улучшить свой уровень как профессионала и достичь определенных высоких результатов.
За день до результатов, знаменитость делилась опытом в прохождении собеседования и подготовке ко второму этапу поступления.
Она осталась довольна своими результатами и пообещала в дальнейшем делиться процессом обучения с фанатами.
Напомним, недавно Илона Гвоздева высказалась о браке с мужем после того, как хотела развестись с ним. Артистка поздравила возлюбленного с годовщиной.