Илона Гвоздева рассказала, как война повлияла на ее дочь: "Слезы на глазах наворачиваются"

Танцовщица Илона Гвоздева поделилась переживаниями по поводу того, как полномасштабная война серьезно повлияла на ее дочь Валерию.

На своей странице в Instagram хореографиня показала улыбающиеся фото дочери, похваставшейся своими гимнастическими навыками. По словам Илоны, она не может смотреть на эти счастливые кадры без слез, ведь понимает, как тяжело подарить ребенку сейчас спокойную жизнь.

"Смотрю эти фото и слезы на глазах наворачиваются. После последней громкой ночи в Киеве моя дочь снова стала бояться всего, услышав тревогу, бежит впереди меня прятаться в укрытие, руки и голос дрожит и мое сердце просто кроется от бессилия! Ночью живем как кроты, а днем стараемся наверстать жизнь и успеть быть счастливыми в этот день! Как будто спешим жить, потому что завтра может не наступить", — написала звездная мама.

Дочь Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Дочь Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона призналась, что пытается всеми возможными способами подарить детям безмятежное детство, но, к сожалению, остаются вещи неусильные ей.

"Я уже придумывала все: игры, вкусности, отвлекающие беседы, маленькие путешествия, подарки и, к сожалению, наши дети навсегда теперь будут детьми войны", — поделилась Гвоздева.

Дочь Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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