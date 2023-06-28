Илона Гвоздева рассказала о лечении своего мужа от прогрессирующей из-за стресса болезни

Украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала о лечении своего мужа Ивана Хомячука от болезни, которая прогрессирует из-за стресса.

Возлюбленный знаменитости страдает от алопеции. Это патологическое выпадение волос, которое началось на фоне стресса, вызванного из-за войны в Украине. Муж Илоны обратился за помощью к врачам, ведь пытается бороться с алопецией.

Поклонники Гвоздевой поинтересовались у Instagram-stories, помогает ли Ивану лечение. Танцовщица ответила, что пока положительных результатов в борьбе с алопецией нет.

Муж Илоны Гвоздевой с сыном / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Пока все безрезультатно", — поделилась с поклонниками Илона.

Отметим, впервые об алопеции мужа танцовщица рассказала в начале года. Поклонники заметили, что у Ивана начали выпадать брови. Илона рассказала, что последний год повлиял на здоровье ее возлюбленного, и у него появилась алопеция.

Напомним, война также негативно повлияла на детей танцовщицы. В частности, дочь хореографа Валерия стала всего бояться.

Читайте также: