Илона Гвоздева рассказала о лечении своего мужа от прогрессирующей из-за стресса болезни

Танцовщица поделилась результатами лечения.
Украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала о лечении своего мужа Ивана Хомячука от болезни, которая прогрессирует из-за стресса.
Возлюбленный знаменитости страдает от алопеции. Это патологическое выпадение волос, которое началось на фоне стресса, вызванного из-за войны в Украине. Муж Илоны обратился за помощью к врачам, ведь пытается бороться с алопецией.
Поклонники Гвоздевой поинтересовались у Instagram-stories, помогает ли Ивану лечение. Танцовщица ответила, что пока положительных результатов в борьбе с алопецией нет.
"Пока все безрезультатно", — поделилась с поклонниками Илона.
Отметим, впервые об алопеции мужа танцовщица рассказала в начале года. Поклонники заметили, что у Ивана начали выпадать брови. Илона рассказала, что последний год повлиял на здоровье ее возлюбленного, и у него появилась алопеция.
Напомним, война также негативно повлияла на детей танцовщицы. В частности, дочь хореографа Валерия стала всего бояться.
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