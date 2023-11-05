Илона Гвоздева рассказала о сексе с мужем после 10 лет брака и о ревности в отношениях

Украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала об интимной близости с мужем Иваном Хомячуком, с которым она в браке уже почти 10 лет.

Знаменитость поделилась, что за эти годы их личная жизнь с возлюбленным очень сильно изменилась, в том числе и интимная. Илона говорит, что начала совсем по-другому воспринимать близость и относиться к этому как к чему-то особенному.

"Когда вы живете уже более 10 лет, у вас двое детей, то эта молодежная история — каждый день, романтика, страсть — она немного меняется. Это не говорит о том, что нам не хочется друг друга или нам не хочется интима. Ты просто начинаешь по-другому это воспринимать. Относиться к этому не как к обыденности, а как к очень особому моменту. Ты об этом моменте потом еще будешь вспоминать месяц", — поделилась Илона на YouTube-канале "Я єдина".

Илона Гвоздева с мужем / Фото: insider.ua

Также танцовщица призналась, что ревность в их браке тоже присутствует. В частности, когда Илона принимала участие в танцевальных проектах, ее мужу было не очень приятно, когда его жену обнимает другой. Однако Иван понимал, что это для Илоны всего лишь работа. Кроме того, Гвоздева подчеркнула, что в их браке все хорошо с доверием.

"У нас все хорошо с доверием. Когда я была в проектах, то, конечно, он ревновал. Мне кажется, каждый нормальный мужчина, если он любит свою женщину, ценит ее, то ему будет не очень приятно смотреть, как его жену в экране телевизора какой-то другой мужчина обнимает, танцует с ней, поднимает и все такое. Но он понимал, что это была работа", — рассказала знаменитость.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно ведущий Никита Добрынин впервые рассказал о новых отношениях. Также шоумен намекнул, с кем встречается.

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