Илона Гвоздева рассказала, почему ушла от мужа после пяти лет отношений

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская хореограф Илона Гвоздева вспомнила о начале отношений со своим мужем Иваном и рассказала, почему однажды решилась уйти от него после пяти лет романа.

Танцовщица впервые откровенно рассказала, как зародились их чувства. По её словам, судьбоносная встреча произошла случайно — в киевском метро. Тогда будущий муж вежливо придержал ей дверь, а вскоре между ними завязались отношения. Несмотря на крепкий роман, свадьба долго оставалась лишь темой для разговоров. Илона ждала признания в любви, но годы шли, а предложения так и не последовало. Впоследствии она решила, что пришло время поставить точку или перейти на новый этап, и деликатно намекнула возлюбленному.

«Был такой намек, что я просто собрала вещи и ушла. Я вообще так поступаю довольно часто. Еще ему говорю: „Слушай, ты либо туда, либо сюда. Я молодая, красивая, талантливая. Мне нужно понять, стоит ли мне связать с тобой свою жизнь или просто пойти дальше, причём без обид“. Мы поженились», — вспомнила Илона в интервью «Насправді show».

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Илона Гвоздева

После серьезного разговора Иван не стал откладывать решение. Именно тогда он сделал любимой предложение, и пара официально создала семью. После свадьбы молодожены поселились в съемной квартире в Радужном массиве столицы. Впоследствии мужчина смог приобрести собственное жилье, где родилась их дочь. Позже семья переехала в дом, который построила собственными силами.

«Мы жили на Радужном, это был левый берег. Мы снимали квартиру. То есть всё то, что вы видите сейчас, — это тоже всё, что мы заработали собственным трудом, своими руками и ногами. Нам никто ничего не давал. В лотерею мы не выигрывали. У нас нет ни со стороны мужа, ни со стороны моих родителей миллионеров, которые бы нам что-то давали, какой-то стартовый капитал», — подытожила Гвоздева, вспоминая те моменты в их отношениях.

Илона Гвоздева

Напомним, недавно Илона Гвоздева впервые раскрыла секретную работу своего мужа в ВСУ.

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