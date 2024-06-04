Илона Гвоздева растрогала фото с мамой и покойным папой: "Как будто кадр из фильма"

Украинская хореограф Илона Гвоздева растрогала редким архивным кадром с родителями.

Так, в своем фотоблоге звезда опубликовала памятное счастливое фото с мамой Ниной в красном платье и папой Александром в белых брюках и рубашке, которого, к сожалению, не стало в 2014 году. На архивном кадре родители танцовщицы кружатся в танце, держась за руки, среди деревьев и цветов в саду. Как признается Илона, этот ценный момент напомнил ей кадр из фильма.

"Когда родители счастливы и наконец-то живут свою лучшую жизнь! Будто бы кадр из фильма", - написала знаменитость.

Родители Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Отметим, жизнь папы Илоны оборвалась более 10 лет назад от страшного недуга – рака легких. По словам хореографа, с тех пор родной человек стал для нее и ее семьи ангелом-хранителем. К тому же все свои победы Гвоздева посвящает папе, потому что неоднократно отмечала, что именно благодаря нему она и добилась того успеха, который сейчас имеет.

Напомним, недавно Виталий Козловский впервые за длительное время показал свою маму. Артист признался, как вместе с ней и семьей проводит время.

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