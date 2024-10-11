Илона Гвоздева растрогала редкими кадрами с 4-летним сыном и своей большой семьей

Украинская хореограф Илона Гвоздева нежно обратилась к своему младшему сыну Доминику.

Сегодня, 11 октября, мальчику исполнилось четыре года. Звездная мама погрузилась в воспоминания и поделилась с фанами особым роликом в Instagram. На архивных кадрах заметно, как быстро растет Доминик. В частности, Илона показала жизнь именинника от его рождения до настоящего времени и как он рос в кругу семьи. К тому же публично выразила свою гордость за сына и его умения в таком юном возрасте.

Илона Гвоздева показала своего подросшего 4-летнего сына и родных

"Мой мальчик, как быстро проходит время! Сегодня тебе 4 годика и ты говоришь мне: "Мама, я узе взрослый". Ты мое солнышко, ты моя жизнь, ты моя любовь! В тебе столько света, добра, любви и заботы, что ты точно сделаешь этот мир лучше, счастливее и светлее. Так как ты кормишь меня, я уверена, твоя будущая семья будет за тобой, как за стеной! А твои поцелуи и нежные объятия – это вообще награда для женщины! Мы очень тебя любим, желаем здоровья, мирного неба, счастливого детства и всего наилучшего", - восхитила звезда.

Напомним, недавно певец Виктор Бронюк из группы "ТИК" также поздравил сына с 14-летием. Исполнитель раскрыл, как парень помогает ему на гастролях.

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