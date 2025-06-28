Илона Гвоздева разгневалась из-за хейта в Сети и сделала заявление: "Моя благотворительность закончилась"

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская танцовщица Илона Гвоздева гневно прокомментировала хейт в свою сторону в Сети.

Звезда, которая до недавнего времени активно участвовала в сборах средств на благотворительность и поддерживала различные инициативы, заявила, что прекращает любую публичную помощь после агрессивных и унизительных комментариев в свою сторону. Так, под одной из таких недавних публикаций звезда заметила много хейта, где ее, как и других звезд, обвинили в чрезмерных просьбах помочь и предложили "скинуться звездам" самостоятельно.

Илона не выдержала напряжения и написала эмоциональный пост в Instagram. Она отметила, что хочет расставить все границы и поставить таких хейтеров на место. Поэтому отметила, что просто будет блокировать их и показывать их фото у себя на странице. Однако впоследствии она удалила пост и написала новый, где снова сообщила, что окончательно решила навсегда прекратить публичную благотворительную деятельность.

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Удаленный пост Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

Сторис Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

"Последний пост у меня на странице просто убивает меня комментариями людей, особенно женщин! Вывод! Больше никогда не обращайтесь ко мне за помощью сбора средств или подписанием петиций или распространения информации. С сегодняшнего дня моя благотворительность закончилась! Больше никаких споров и благотворительности. Эта страница — пространство для вдохновения, мотивации и удовольствия. Хочу, чтобы она дарила вам свет и энергию, как и мне. Спасибо всем, кто рядом", — написала звезда.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева подала заявление на развод с мужем, но потом красноречивым жестом подтвердила их воссоединение на юмористическом видео.