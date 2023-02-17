Илона Гвоздева резко ответила на упреки, что ее сын живет с бабушкой: "Сама буду решать, как жить"

Хореографиня Илона Гвоздева каждый день получает кучу вопросов о том, почему сейчас ее 2-летний сын живет вместе с бабушкой, а не с родителями.

Танцовщица уже устала от подобных сообщений и упреков в свою сторону, поэтому решила ответить комментаторам в Instagram.

Как рассказала Илона, на такие меры семья согласилась из-за полномасштабной войны, которая серьезно ударила и по финансовым возможностям семьи.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Если до сих пор кто-то не заметил в стране война, Киев как и многие другие города находятся под постоянной воздушной угрозой и не только, мужчина остался почти без работы. Несмотря на это мы решили достраивать наш дом и продолжать жить. Пока моя деятельность более результативна с точки зрения финансов, чем мужчины, поэтому я не могу оставить работу и просто наслаждаться воспитанием своих детей, потому что семья – это не только о love story, хороших фотографиях в insta и так далее… Ведь никому не интересно знать о круглосуточном тяжелом труде, постоянные кредиты, неудачи, разочарования, долги и все в этом духе. Жизнь в Киеве не из дешевых, обучение первого ребенка, курсы, строительство, няни для младшего, все это очень дорого стоит и тянуть все не получается", — написала Гвоздева.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцор призналась, что она тяжело переживает разлуку с сыном, но понимает, что сейчас ему лучше пожить с бабушкой и дедушкой.

"Каждый день я вижу мам на детских площадках с сынишками и слезы на глазах и сердце скрывается что я сейчас не рядом со своим, но понимаю что сейчас так и по-другому пока не удается разрулить все это… Поэтому меня не надо травить своими советами по материнству, смотрите за собой, своей семьей и детьми.Хватит примерить ваше узкое мышление и шаблоны на другие семьи. Ведь я показываю в insti только 20% своей жизни и то что я считаю нужным. себя жертву не буду, не дождетесь. У меня прекрасная семья, я прекрасная мать и сама буду решать, как мне жить", — сказала Илона.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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