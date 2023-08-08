Илона Гвоздева шокировала, как ее 7-летней дочери резко стало плохо: "Вечер прошел, как страшный сон"

Девочка начала плохо чувствовать себя в летнем лагере отдыха.

Украинский хореограф и победительница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала, как ее 7-летней дочери неожиданно стало плохо.

В Instagram-stories танцовщица поделилась, что отвезла Валерию в летний лагерь. Там девочка вместе со своими приятелями должна была отдыхать, тренироваться и заряжаться положительными эмоциями перед началом учебного года в школе. Однако в тот же день Валерию пришлось забрать.

"Дочка впервые в жизни поехала в тренировочный лагерь отдыха со своей группой. Немножко зарядиться позитивом, войти в спортивную форму и набраться сил перед учебным годом", — поделилась Илона.

Посередине дочь Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В первый же день в лагере 7-летней дочери Илоны неожиданно стало плохо. У девочки начал сильно болеть живот. Гвоздевой пришлось вечером ехать, забирать Валерию и немедленно везти ее к врачам.

"Вчерашний вечер прошел, как страшный сон. Первый день в лагере закончился слезами, болью в животе. Страх, стресс… Мама приехала, забрала ребенка", — рассказала танцовщица.

Дочь Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона не стала вдаваться в подробности, что случилось с ее дочерью. Однако хореограф поделилась, что у девочки проверили содержание ацетона в крови и отправили на обследование к хирургу.

Также Гвоздева поблагодарила врачей, которые пошли ей на встречу, вечером сделали обследование и оказали первую помощь 7-летней Валерии.

"Я хочу поблагодарить врачей, которые просто пошли мне на встречу. Я позвонила почти в 10 вечера. Они меня приняли на скорой с педиатром, сделали анализы, сделали тест на ацетон, посмотрели ребенка, выдали направление к хирургу. Просто вам материнское большое спасибо. Вы невероятны. Быстро среагировали, приняли ребенка, осмотрели и оказали помощь", — обратилась к врачам танцовщица.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева отметила день рождения. Танцовщица рассказала, как встретила 35-летие в укрытии, ведь российские оккупанты ракетами обстреливали Украину.

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