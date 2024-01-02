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Илона Гвоздева шокировала, как российские оккупанты повредили ее загородный дом

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
1950
Время на прочтение
2 мин
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Илона Гвоздева шокировала, как российские оккупанты повредили ее загородный дом

Илона Гвоздева

Хореографиня поделилась кадрами с места разрушения.

Звезда "Танцев со звездами", украинская хореограф Илона Гвоздева ошеломила кадрами ее разрушенного загородного особняка в результате самой масштабной в мире комбинированной ракетной атаки Киева 2 января.

Так, танцовщица прошлым летом рассказывала, что активно строит дом под Киевом. По ее словам, она с семьей собирала на свой дом мечты почти всю жизнь. Илона уже тогда потратила на строительство и обустройство дома более 250 тысяч долларов.

И сегодня, 2 января, когда страна-агрессорка атаковала столицу беспилотниками, "Кинжалами" и крылатыми ракетами, особняк Илоны с мужем и детьми также остался изуродованным. В своем фотоблоге хореографиня показала выбитые окна и поваленные провода во дворе.

"Ночь была ужасная для всей страны. Нашу семью беда тоже не обошла, но все живы, и за это спасибо", – написала звезда.

Илона Гвоздева показала разрушенный дом в результате ракетной атаки Киева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева показала разрушенный дом в результате ракетной атаки Киева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

К счастью, Гвоздева вместе с семьей в это время находилась в укрытии. Потому пострадавших не было. Это хоть и очень испугало знаменитость, однако она отметила, что ее семья "живая и это уже праздник". И выразила искреннюю благодарность силам ПВО.

Илона Гвоздева с сыном в укрытии / ©
Илона Гвоздева с сыном в укрытии
Илона Гвоздева отреагировала на массированную российскую атаку / ©
Илона Гвоздева отреагировала на массированную российскую атаку

Отметим, в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты уже разрушали дом Илоны Гвоздевой. Тогда она с проклятиями записала эмоциональное видеообращение к террористическому государству, где выразила всю свою ненависть гражданам РФ.

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Дата публикации
Просмотры
1950
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