Илона Гвоздева шокировала, как российские оккупанты повредили ее загородный дом

Хореографиня поделилась кадрами с места разрушения.
Звезда "Танцев со звездами", украинская хореограф Илона Гвоздева ошеломила кадрами ее разрушенного загородного особняка в результате самой масштабной в мире комбинированной ракетной атаки Киева 2 января.
Так, танцовщица прошлым летом рассказывала, что активно строит дом под Киевом. По ее словам, она с семьей собирала на свой дом мечты почти всю жизнь. Илона уже тогда потратила на строительство и обустройство дома более 250 тысяч долларов.
И сегодня, 2 января, когда страна-агрессорка атаковала столицу беспилотниками, "Кинжалами" и крылатыми ракетами, особняк Илоны с мужем и детьми также остался изуродованным. В своем фотоблоге хореографиня показала выбитые окна и поваленные провода во дворе.
"Ночь была ужасная для всей страны. Нашу семью беда тоже не обошла, но все живы, и за это спасибо", – написала звезда.
К счастью, Гвоздева вместе с семьей в это время находилась в укрытии. Потому пострадавших не было. Это хоть и очень испугало знаменитость, однако она отметила, что ее семья "живая и это уже праздник". И выразила искреннюю благодарность силам ПВО.
Отметим, в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты уже разрушали дом Илоны Гвоздевой. Тогда она с проклятиями записала эмоциональное видеообращение к террористическому государству, где выразила всю свою ненависть гражданам РФ.
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