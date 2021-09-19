Илона Гвоздева со слезами на глазах пожаловалась на детские больницы и обратилась к президенту

В артистки заболел сын Доминик.

Хореограф Илона Гвоздева со слезами на глазах раскритиковала детские больницы.

На своей странице в Instagram звезда сообщила, что у ее сына Доминика обнаружили острую обструкцию легких и ребенка нужно было срочно госпитализировать в больницу. Илона вызвала скорую. Однако, женщина сообщила, что медики ехали на вызов более полутора часа. Когда они приехали, то не спешили забирать мальчика в больницу. Вместо этого медики медленно заполняли документы.

Илона Гвоздева пожаловалась на медиков / instagram.com/ilonagvozdeva

После приезда в клинику врачи не предоставляли Доминику первую медицинскую помощь. Они снова взялись заполнять документы.

"Еще минут 20 они нас держали в приемной. Только после этого они якобы начали вести нас в палату, но и здесь не все. Главный врач смены, я так понимаю, начала откровенно со мной ругаться. Сначала она была удивлена, почему вдруг ей нужно еще делать дополнительное обследование ребенка, почему ему там в поликлинике, откуда его привезли, не сделали рентген, обследование, почему вдруг здесь они должны делать еще анализы ", — рассказала Илона.

Илона Гвоздева пожаловалась на врачей / instagram.com/ilonagvozdeva

Кроме этого, хореограф пожаловалась на состояние палат в детских больницах. Она отметила, что там нет горячей воды, стены обшарпанные, в помещении холодно, постельное белье грязное.

"Пол местами отсутствует, холодильник и микроволновка только в коридоре, душ не работает", — отметила Гвоздева.

Илона Гвоздева пожаловалась на детские больницы / instagram.com/ilonagvozdeva

Также хореограф обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она попросила его обратить внимание на детские медицинские учреждения и их финансирование.

Напомним, недавно Илона Гвоздева прокомментировала первый прямой эфир шоу "Танцы со звездами". По словам танцовщицы, общее впечатление у нее осталось замечательное, Илона отметила свет, хорошую заявку участников, графику и спецэффекты.

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