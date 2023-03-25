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Илона Гвоздева со слезами на глазах рассказала, на какие жертвы идет ради карьеры

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
806
Время на прочтение
2 мин
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Илона Гвоздева со слезами на глазах рассказала, на какие жертвы идет ради карьеры

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица очень тяжело переживает разлуку с детьми.

Хореограф Илона Гвоздева поделилась с поклонниками личных переживаний.

Из-за большой загруженности на работе танцовщица должна идти на серьезные жертвы, касающиеся ее семьи. В сторис в Instagram Илона призналась, что очень обеспокоена тем, что не может уделять все свое внимание воспитанию двоих детей — дочери Валерии и сына Доминика. Рассказывая о детях, танцовщица не смогла удержать эмоций и расплакалась.

"Иногда хочется уже дождаться того момента, когда дети будут рядом со мной и я буду не просто по телефону видеть их достижения и результаты, слышать первые слова, яркие события, а разделять их с ними. Я очень благодарна своим родителям за поддержку. Вчера разговаривала с мамой, она сказала: "Доню, не волнуйся, потому что я люблю твоего сынишку еще сильнее, чем любила тебя". Просто мое сердце иногда разрывается", — поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Знаменитость надеется, что совсем скоро их семья справится со всеми трудностями и снова сможет наслаждаться мгновениями вместе в полном составе.

"Многие из вас видят лишь яркую картинку в инстаграмме, большие проекты, много работы, успех, признание. У всего этого есть другая сторона – постоянная жертва и постоянные весы: семья, работа, личное "я". Все время нужно это переставлять между собой, чтобы понимать, что ты на 100% повсюду успела.Война будет не вечной, она кончится.Семья воссоединится, и все мы будем счастливы.Все будет хорошо, просто бывают времена, когда я очень себя обвиняю, что я недостаточно хорошая мать. Я очень жду время, когда я смогу воссоединиться с детьми и просто жить с ними счастливо", — сказала Илона.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Отметим, что сейчас сын танцовщицы живет вместе с бабушкой и дедушкой из-за того, что во время полномасштабной войны в семье возникли финансовые затруднения. Ранее Гвоздева эмоционально отреагировала на упреки и ответила хейтерам в Сети.

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Дата публикации
Просмотры
806
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