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Илона Гвоздева со слезами вспомнила пророческие слова Григория Чапкиса, когда была еще маленькой

Илона Гвоздева со слезами вспомнила пророческие слова Григория Чапкиса, когда была еще маленькой

Илона Гвоздева со слезами вспомнила пророческие слова Григория Чапкиса, когда была еще маленькой

instagram.com/ilonagvozdeva

Хореограф провела своего учителя в последний путь.

Сегодня, 18 июня, в последний путь провели легендарного украинского хореографа и судью проекта "Танці з зірками" Григория Чапкиса.

Проводы проходили в Национальной филармонии Украины. А похоронили маэстро на Байковом кладбище. Одной из немногих звезд, кто пришел на похороны, была хореограф Илона Гвоздева.

В комментарии сайту ТСН.ua ученица Чапкиса вспомнила звезду. В частности, знаменитость поделилась, что еще в детстве после выступления будущей звезды, Григорий Николаевич сказал, что на Илону ждет большое будущее.

"Для меня Григорий Николаевич был, прежде всего преподавателем, примером того человека, который жил с большим желанием к жизни и он был действительно человеком с большой буквы. Когда-то, когда я еще была маленькой и выступала на сцене, Григорий Николаевич подошел и сказал, что меня ждет большая сцена. И мне кажется, что благодаря его словам я таки смогла достичь таких вершин и, наверное, он что-то знал", — рассказала участница и победительница шоу "Танці з зірками".

© instagram.com/ilonagvozdeva
instagram.com/ilonagvozdeva

Вспомнила Гвоздева и яркие моменты, связанные с Григорием Чапкисом. В частности, танцовщица поделилась, что хореограф всегда очень трогательно относился к девушкам.

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"Когда мы уже участвовали в "Танцях з зірками", он всегда очень трогательно относился ко всем нам девушкам и всем партнерам говорил: "Чтобы вы их не обижали, потому что это ценные бриллианты". Он всегда мог сказать очень красивые комплименты всем девушкам", — поделилась звезда.

Напомним, сын Григория Чапкиса прокомментировал слова хореографа о сложных отношениях в семье. Грег расставил точки над "и".