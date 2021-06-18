Илона Гвоздева со слезами вспомнила пророческие слова Григория Чапкиса, когда была еще маленькой

Хореограф провела своего учителя в последний путь.

Сегодня, 18 июня, в последний путь провели легендарного украинского хореографа и судью проекта "Танці з зірками" Григория Чапкиса.

Проводы проходили в Национальной филармонии Украины. А похоронили маэстро на Байковом кладбище. Одной из немногих звезд, кто пришел на похороны, была хореограф Илона Гвоздева.

В комментарии сайту ТСН.ua ученица Чапкиса вспомнила звезду. В частности, знаменитость поделилась, что еще в детстве после выступления будущей звезды, Григорий Николаевич сказал, что на Илону ждет большое будущее.

"Для меня Григорий Николаевич был, прежде всего преподавателем, примером того человека, который жил с большим желанием к жизни и он был действительно человеком с большой буквы. Когда-то, когда я еще была маленькой и выступала на сцене, Григорий Николаевич подошел и сказал, что меня ждет большая сцена. И мне кажется, что благодаря его словам я таки смогла достичь таких вершин и, наверное, он что-то знал", — рассказала участница и победительница шоу "Танці з зірками".

instagram.com/ilonagvozdeva

Вспомнила Гвоздева и яркие моменты, связанные с Григорием Чапкисом. В частности, танцовщица поделилась, что хореограф всегда очень трогательно относился к девушкам.

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"Когда мы уже участвовали в "Танцях з зірками", он всегда очень трогательно относился ко всем нам девушкам и всем партнерам говорил: "Чтобы вы их не обижали, потому что это ценные бриллианты". Он всегда мог сказать очень красивые комплименты всем девушкам", — поделилась звезда.

Напомним, сын Григория Чапкиса прокомментировал слова хореографа о сложных отношениях в семье. Грег расставил точки над "и".

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