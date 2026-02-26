Илона Гвоздева сообщила о смерти близкого человека: "Получила известие, от которого кровь остыла"

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась печальными новостями о смерти близкого человека.

О горе в семье знаменитость рассказала в Instagram-stories. Ушел из жизни дядя Илоны Гвоздевой. Знаменитость признается, что эта новость ее очень сильно расстроила. Танцовщица считала дядю своим вторым отцом.

"Я получила плохую весть, от которой кровь остыла в жилах. Мой родной дядя умер... Он был моим посаженным отцом на свадьбе. Эта новость прозвучала как второй раз потерять отца. Искренние соболезнования моим родным и семье", - поделилась хореограф.

Пост Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева поделилась, что ее дядя отошел в вечность во сне. Поэтому, знаменитость успокаивает хотя бы это, что родной человек не страдал от боли и мучений. Также танцовщица добавила, что новость о смерти дяди стала для нее шоком. Однако Илона Гвоздева в очередной раз осознала, что жизнь одна, поэтому не стоит ничего откладывать на потом, потому что можно просто не успеть.

"Мой дорогой дядя Саша, я надеюсь там ты встретишь моего отца, своих родителей и братьев, и теперь вы будете вместе еще сильнее нас оберегать, а мы молиться за вас!" - растрогала знаменитость.

Пост Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

