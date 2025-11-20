Илона Гвоздева стала жертвой наглых мошенников: "Специальные службы уже работают"

Илона Гвоздева

Украинский хореограф Илона Гвоздева стала жертвой наглых мошенников.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Танцовщица поделилась, что в Tik Tok создали четыре фейковых аккаунта на ее имя. К тому же неизвестные на этом не остановились. Под различными постами они пишут возмутительные комментарии. Таким образом создается впечатление, якобы это делает сама Илона Гвоздева. Хореограф обратилась к подписчикам и призвала их быть внимательными.

"В Tik Tok, кроме моего настоящего аккаунта, есть еще четыре неизвестных, которые от моего имени пишут комментарии на разных постах. Будьте внимательны", - сообщила знаменитость.

Пост Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

Кстати, на это обратила внимание интервьюер Алина Доротюк, которая и сообщила Илоне Гвоздевой. Танцовщица говорит, что таким образом ее пытаются подставить, и она якобы знает, чьих это рук дело. Тем не менее, знаменитость доверила расследование специальным службам, чтобы они разоблачили злоумышленников.

"Мир не без добрый людей. Спасибо, Алина, что написала мне. А пока этот человек продолжает от моего имени писать всякий бред и подставлять меня, специальные службы уже работают в поиске этих талантов", - отметила танцовщица.

Пост Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева похвасталась своим жильем за более чем 200 тысяч долларов. Знаменитость также призналась, как зарабатывает средства.