Илона Гвоздева в бюстгальтере похвасталась результатом увеличения груди

Танцовщица впервые показала, как выглядит ее бюст после пластической операции.

Украинский хореограф Илона Гвоздева впервые похвасталась результатом операции с увеличения груди.

В своем Instagram знаменитость опубликовала кадры, на которых предстала в прозрачной блузке-сеточке, через которую виднелся белый кружевной бюстгальтер. В частности, артистка поделилась атмосферным роликом, где показывала свой лук.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Тем не менее, пользователи больше обратили внимание именно на грудь знаменитости. К слову, наряд Гвоздевой не скрывали бюст танцовщицы, а лишь удачно его подчеркнул. Таким образом, хореограф перестала носить специальный бандаж и впервые показала результат пластической операции с увеличения груди.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Кстати, подписчики Илоны изрядно оценили ее изменения во внешнем виде. Танцовщицу просто засыпали комплиментами и отметили, что ее бюст выглядит красиво после операции.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Красиво! Кто бы что ни говорил, а очень идет!

Грудь бомбическая!

Просто красавица!

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, Илона Гвоздева 25 октября в одной из клиник Киева сделала операцию с увеличения груди. Знаменитость выбрала импланты объемом 320 миллилитров, что соответствует второму размеру.

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