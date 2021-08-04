Илона Гвоздева в коричневом бикини показала рельефное тело, изогнувшись на камнях

Танцовщица похвасталась роскошным телом.
Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая недавно отказалась от участия в танцевальном шоу "Танцы со звездами", продемонстрировала свою стройную фигуру, сексуально изогнувшись на пляже.
Танцовщица опубликовала фото, на котором изображена в коричневом бикини. Кадры были сделаны на море в Железном порту, где артистка сейчас отдыхает и радует фанов горячими снимками.
На фотографии Илона продемонстрировала свои стройные, длинные, загорелые, ножки и плоский живот. Звезда эротично выгнулась в коричневом бикини и похвасталась роскошным телом.
Поклонники оценили фигуру Гвоздевой:
- Идеальная фигура!
- Вы замечательная и положительная. Смотрю на вас и заряжаюсь энергией.
- Увлекаюсь вами!
Напомним, на днях Илона Гвоздева делилась кадрами, которые были сделаны в 6 утра во время ее отдыха в Железном порту "без make-up и всякой подготовки".