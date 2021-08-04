Илона Гвоздева в коричневом бикини показала рельефное тело, изогнувшись на камнях

Танцовщица похвасталась роскошным телом.

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая недавно отказалась от участия в танцевальном шоу "Танцы со звездами", продемонстрировала свою стройную фигуру, сексуально изогнувшись на пляже.

instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица опубликовала фото, на котором изображена в коричневом бикини. Кадры были сделаны на море в Железном порту, где артистка сейчас отдыхает и радует фанов горячими снимками.

На фотографии Илона продемонстрировала свои стройные, длинные, загорелые, ножки и плоский живот. Звезда эротично выгнулась в коричневом бикини и похвасталась роскошным телом.

Поклонники оценили фигуру Гвоздевой:

Идеальная фигура!

Вы замечательная и положительная. Смотрю на вас и заряжаюсь энергией.

Увлекаюсь вами!

Напомним, на днях Илона Гвоздева делилась кадрами, которые были сделаны в 6 утра во время ее отдыха в Железном порту "без make-up и всякой подготовки".

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