Илона Гвоздева в кружевном нижнем белье похвасталась пышным бюстом после пластической операции

Артистка показала, как выглядит ее грудь через полгода после хирургического вмешательства.

Украинский хореограф Илона Гвоздева похвасталась результатом пластической операции по увеличению груди.

В своем Instagram танцовщица опубликовала довольно пикантные кадры. На снимках Гвоздева предстала в кружевном нижнем белье. Хореограф поделилась, что уже прошло полгода с тех пор, как она легла под нож пластического хирурга, так что уже смело может показывать результат. Как поделилась знаменитость, операцией она довольна.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Вот он – результат. Прошло ровно шесть месяцев от момента операции, и я могу показать эту красоту! Спасибо своему хирургу и клинике. Сделано с любовью", — поделилась танцовщица.

Хореограф также отметила, что результат зависит не только от самой операции. После хирургического вмешательства следует выполнять все рекомендации врача. Именно тогда процесс заживления пройдет успешно, и бюст будет выглядеть красиво.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Хочу отметить то, что результат зависит не только от мастера, но и от правильного прохождения послеоперационного периода! Следует придерживаться всех наставлений и рекомендаций врача и сознательно следовать им", — добавила танцовщица.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно певица MamaRika решилась на пластическую операцию груди. Исполнительница топлес уже показывала первый результат.

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