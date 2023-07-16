Илона Гвоздева в купальнике позировала на фоне моря: "Глазами моей дочери"

Сейчас звездная мама с детьми находится за границей.

Танцовщица и победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева показала, как выглядит купальник.

Хореограф поделилась солнечными фотографиями с морского побережья на своей странице в Instagram. Илона показала, что наслаждается отдыхом на пляже и загорает в черном бикини. Также на шее танцовщицы фаны могли рассмотреть интересный аксессуар — серебряную цепочку с подвеской в виде карты Украины.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Как рассказала знаменитость, хорошие кадры по отдыху в Турции Гвоздевой сделала ее семилетняя дочь Валерия.

"Я глазами моей дочери…", — подписала подборку фото Илона.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Также танцовщица поинтересовалась у поклонников, какое из фото им нравилось больше всего. В комментариях большинство подписчиков Илоны ведали свои голоса за фотографию, где она позирует спиной к камере и демонстрирует то самое особое патриотическое украшение.

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