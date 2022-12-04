Илона Гвоздева в роскошном платье принцессы очаровала зимней фотосессией

Украинский хореограф Илона Гвоздева порадовала поклонников своим романтическим образом.

На странице в Instagram танцовщица запостила серию снимков, на которых позирует в роскошном платье от украинского бренда Oksana Mukha. Как рассказала Илона, в таком виде она побывала на мероприятии, организованном женским сообществом профессионалов Ukrainian Women Unity (UWU) by Ilona Gvozdeva.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Это 1 декабря, первый день зимы я запомню навсегда, потому что его встретила вместе с очаровательными девушками UWU by Ilona Gvozdeva. Было морозно, солнечно, уютно и я почувствовала аромат мандарин в воздухе. Этот месяц будет полон приятных предновогодних событий, приготовлений к переезду и подведения выводов 2022 года!" – рассказала Гвоздева.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В свою очередь, в таком наряде поклонники сравнили звезду с настоящей принцессой: "вы как диснеевская принцесса в этом платье", "вы такая нежная в этом образе, такая хрупкая и женственная!", "нежная зимняя фея", "ого, какая хорошенькая! Я тебя даже и не узнала! Очень красивый лук".

Напомним, несколько месяцев назад Илона Гвоздева поделилась романтическими кадрами, на которых изображена со своим мужем. Супруги снялись в осенней фотосессии.

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