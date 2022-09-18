Илона Гвоздева в свадебном платье и фате показала, как венчалась с мужем

Украинский хореограф, победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева продолжает делиться трогательными фотографиями с обряда венчания.
В начале сентября украинская танцовщика Илона Гвоздева вместе со своим мужем, Иваном Хомячуком, перешла на новый уровень отношений.
Супруги после восьми лет брака обвенчались. Так что знаменитость продолжает делиться трогательными снимками.
В своем Instagram Илона показала, как происходил обряд венчания. Знаменитость опубликовала фотографии, на которых изображена в свадебном платье и фате, а ее муж в праздничном костюме.
Венчание супругов состоялось в Киеве, в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.
Кроме фотографий, танцовщица дала еще совет подписчикам. Она рассказала поклонникам, что стоит напоминать себе, за что любите партнера.
"Напишите на листе бумаги список с 10 причин, почему вы любите своего мужа (жену). Держите его в вашем кошельке и регулярно дополняйте его. Просматривайте этот список, когда вы путешествуете или когда вы поссорились. Любовь победит все. Берегите себя", – посоветовала подписчикам Илона.
Отметим, Илона Гвоздева и Иван Хомячук поженились восемь лет назад. В браке у пары родилось двое детей: дочь Валерия и сын Доминик.
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