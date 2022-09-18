Илона Гвоздева в свадебном платье и фате показала, как венчалась с мужем

В начале сентября украинская танцовщика Илона Гвоздева вместе со своим мужем, Иваном Хомячуком, перешла на новый уровень отношений.

Супруги после восьми лет брака обвенчались. Так что знаменитость продолжает делиться трогательными снимками.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В своем Instagram Илона показала, как происходил обряд венчания. Знаменитость опубликовала фотографии, на которых изображена в свадебном платье и фате, а ее муж в праздничном костюме.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Венчание супругов состоялось в Киеве, в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Кроме фотографий, танцовщица дала еще совет подписчикам. Она рассказала поклонникам, что стоит напоминать себе, за что любите партнера.

"Напишите на листе бумаги список с 10 причин, почему вы любите своего мужа (жену). Держите его в вашем кошельке и регулярно дополняйте его. Просматривайте этот список, когда вы путешествуете или когда вы поссорились. Любовь победит все. Берегите себя", – посоветовала подписчикам Илона.

Венчание Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Отметим, Илона Гвоздева и Иван Хомячук поженились восемь лет назад. В браке у пары родилось двое детей: дочь Валерия и сын Доминик.

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