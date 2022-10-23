Илона Гвоздева восхитила нежным осенним фотосетом с мужем

Украинский хореограф, победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева порадовала поклонников новым контентом.

Танцовщица в своем Instagram опубликовала нежные снимки, сделанные среди пожелтевших листьев. Парочка устроила романтичный осенний фотосет. Влюбленные позировали перед камерой среди желтых листьев, держались за ручки и нежно целовали друг друга.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Кроме того, Гвоздева нежно поздравила любимого с днем рождения, который Иван Хомьячук праздновал вчера, 22 октября. Танцовщица поблагодарила мужа за все теплые мгновения, которые они встретили вместе, и отметила, что всегда его будет страстно любить.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Хочу пожелать тебе здоровья, силы и выдержки! Мы много с тобой прошли и пережили, несмотря ни на что, все так же люблю тебя и готова идти за тобой в огонь и в воду! Твоя навсегда на Земле и перед Богом!" – обратилась к мужу Илона.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Алеся Бацман нежно поздравляла своего мужа Дмитрия Гордона с днем рождения. Журналистка опубликовала забавное фото с любимым и отметила, больше всего, чего они сейчас желают, это скорейшей победы Украины.

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