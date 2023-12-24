Илона Гвоздева восхитила праздничными фото с мужем и заметно подросшими детьми

Танцовщица устроила нежную семейную фотосессию в канун праздников.
Украинская хореограф Илона Гвоздева порадовала поклонников редкими фотографиями своей семьи.
Знаменитость собрала вместе всю семью, чтобы оставить в память теплые новогодние воспоминания. Для фотосессии семья надела тематические новогодние образы. На кадрах также виднеется украшенная елка. Серией атмосферных фото танцовщица поделилась в своем Instagram.
Илона опубликовала фото, на котором запечатлены они с возлюбленным и детьми. В частности, знаменитость позировала в объятиях и поцелуях своего мужа Ивана Хомячука, с которым она в браке уже около 10 лет. Супруги выбрали почти одинаковые пижамы.
Кроме романтических фото с любимым, Гвоздева также показала фотографии с детьми. В частности, со своей дочерью Валерией она сфотографировалась вблизи елки. А вот с младшим сыном они радостно ели шоколадную конфету.
Также знаменитость опубликовала отдельные портреты двух детей на фоне елки.
К тому же в серии фото можно увидеть общие семейные портреты. На них изображена полностью вся семья Илоны и ее мужа. Семья счастливо позирует для совместного фото.
"Желаю всем здоровья, мира, тепла и семейного уюта!", - поздравила фанатов звезда.
Напомним, недавно своим изысканным и гламурным видом похвасталась Маша Ефросинина. Ведущая предстала в соблазнительном наряде и макияже.
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