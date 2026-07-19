Илона Гвоздева впервые рассекретила тайную работу мужа в ВСУ

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Реклама

Украинский хореограф Илона Гвоздева впервые рассекретила тайную работу мужа Ивана Хомячука в ВСУ.

Об этом знаменитость рассказала на YouTube-проекте «Насправді Show». Танцовщица сообщила, что ее муж сейчас работает в Вооруженных силах Украины. Работа избранника Илоны Гвоздевой связана с критически важной инфраструктурой. Однако чем занимается Иван Хомячук — знаменитость не раскрыла. По словам Илоны Гвоздевой, об этом нельзя много говорить.

«Муж сейчас работает на критически важной военной инфраструктуре, о которой очень много говорить нельзя. Работает в рядах Вооруженных сил Украины. Раньше он занимался кейтерингом», — прокомментировала хореограф.

Реклама

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

К слову, до начала полномасштабной войны муж Илоны Гвоздевой занимался кейтерингом — выездным ресторанным обслуживанием. Когда супруги строили дом под Киевом, то Иван Хомячук стал прорабом и полностью погрузился в это дело.

Напомним, недавно Илона Гвоздева заговорила о ревности в браке. Избранник танцовщицы ответил на ее достаточно провокационные вопросы.

Новости партнеров