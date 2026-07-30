Илона Гвоздева впервые за пять лет уехала с мужем за границу и показала их отдых

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская хореографка Илона Гвоздева впервые за пять лет отправилась в заграничный отпуск вместе с мужем Иваном Хомякуком.

На этот раз супруги оставили детей дома и устроили романтическое путешествие в Болгарию. В своем Instagram танцовщица поделилась теплыми кадрами отдыха возле моря и растрогала признанием о возлюбленном, который с начала полномасштабной войны не мог увидеть море.

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По словам Гвоздевой, эта поездка стала для ее мужа особенной и теперь она наблюдает за его радостными эмоциями. Как известно, во время войны Иван работает на критически важной военной инфраструктуре. В то же время, в период поездки в звездной семье усилились чувства.

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Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

«Первый отпуск с мужем за пять лет! Он не видел моря с начала войны. Каждый день радуется, как ребенок! А я просто кайфую от того, что ему хорошо! Иногда я думаю, за что именно его люблю? А когда смотрю эти видео — понимаю, что ни за что, а просто потому, что с ним! В нем есть то, чего мне иногда не хватает. Наш дуэт дополняет нашу общую картину жизни и каждому добавляет краски, чтобы светить вместе», — написала хореографка.

На обнародованных сторис возлюбленные не только наслаждаются морем и солнцем, но и активно проводят время. Они вместе выходят на пробежки вдоль побережья, занимаются спортом, выполняют гимнастические упражнения и ныряют.

Приятным открытием для Илоны стала и атмосфера в Болгарии. В частности, она показала кадры по гостиничному номеру, где по местному телевидению транслировали сюжет о российских преступлениях в Украине.

Сторис Илоны Гвоздевой / © instagram.com/ilonagvozdeva

К слову, Илона Гвоздева и Иван Хомякчук вместе уже 17 лет. Весной 2025-го танцовщица сообщила, что подала на развод из-за накопленного стресса и усталости, которые негативно отразились на их отношениях. Впрочем, впоследствии супруги смогли уладить кризис и решили сохранить семью.

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