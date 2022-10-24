Илона Гвоздева вспомнила начало войны: "Пролетело над стеклом моей машины восемь ракет"

Танцовщица вспомнила, каким было для нее 24 февраля.

Известный украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала, как началась для нее полномасштабная война в Украине.

В частности, знаменитость вместе с мужем и детьми уехала к родителям. Но поездка не прошла без неприятных ситуаций. Семья танцовщицы видела, как над ними пролетали ракеты.

По приезду к родным знаменитость не могла оправиться, ведь не верила, что началась полномасштабная война. Впрочем, они начали готовиться к обороне села и готовить подвальное помещение, где прятались от вражеских ракет.

"Утро 24.02 запомнила навсегда: пролетело над лобовым стеклом моей машины восемь ракет. Приехали к родителям и сразу думали об обороне села, готовили подвальное помещение. Были ужасные ощущения, еще две-три недели вообще не могла поверить в то, что в нашу страну пришла война. Но не растерялась", – поделилась Илона.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Отметим, танцовщица 24 февраля пыталась успокоить поклонников и писала в своем фотоблоге слова поддержки. Сама же Илона с семьей уехала к родителям.

Когда оккупанты попали в дом Гвоздевой, она вместе с сыном и дочерью уехала в Италию, чтобы защитить детей. В общем, российские оккупанты изуродовали не только дом знаменитости, но и авто ее мужа.

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