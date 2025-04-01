Илона Гвоздева вышла за связь с больницы и объяснила, что произошло: "Отошла от наркоза"

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая недавно показывалась в больнице, вышла на связь.

Хореограф объяснила, почему обращалась за помощью к врачам. Знаменитость вышла в Instagram-stories сразу после того, как отошла от наркоза. Танцовщица объяснила, что ей делали гастроскопию. Илона Гвоздева также отметила, что обследование прошло отлично.

“Отошла от наркоза, делали мне гастроскопию. У меня была анестезия. Все прошло очень здорово!” — поделилась знаменитость.

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Илона Гвоздева в больнице / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева объяснила, что у нее очень насыщенный рабочий график. Впрочем, танцовщица всегда находит время, чтобы сделать обследование организма. Хореограф успокоила поклонников, которые уже успели очень сильно разволноваться за ее состояние, и заверила, что у нее был просто плановый осмотр.

“В моем безумном графике я всегда нахожу время для своевременного обследования. Забота о себе — это залог счастливой и здоровой жизни. Спасибо за переживания! Все хорошо! Немного переутомление и плановый check up”, — успокоила танцовщица.

Напомним, недавно актриса Анастасия Пустовит рассказала о лечении в психбольнице. Артистка назвала свой диагноз.