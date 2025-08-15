Илона Гвоздева высказалась о браке с мужем после того, как хотела развестись с ним

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева опубликовала пост в Instagram, который посвятила своим отношениям с мужем.

Хореограф поздравила любимого с особым праздником. Знаменитость адресовала теплые и нежные слова без громких заявлений.

"Не хочется громких заявлений или сложных текстов! Просто здоровья и счастья нам и взаимопонимания на долгие годы! С годовщиной нас", - написала она под постом.

Илона Гвоздева с мужем / © instagram.com/ilonagvozdeva

Также хореограф выложила сторис в котором, по ее словам, они занимаются медитацией вместе, хотя и у каждого она оказывается разной.

Несмотря на идиллию в отношениях, в марте 2025 года артистка обратилась в суд для официального расторжения брака с мужем. Причиной конфликта стал семейный кризис, который возник на фоне сильного эмоционального выгорания из-за войны и нагруженности в работе, однако супруги преодолели сложный период и сохранили отношения.

Напомним, недавно Илона Гвоздева прокомментировала их кризис в отношениях. Она рассказала, как им удалось его преодолеть.