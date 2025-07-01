Илона Гвоздева заговорила о кризисе в жизни и страшном переломном моменте: "Удар в дверь авто"

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинский хореограф Илона Гвоздева откровенно поделилась, как пережила глубокий личный кризис и прошла трансформацию.

В фотоблоге Гвоздева призналась, что до недавнего времени она оказалась в кризисе и на грани эмоционального выгорания. В частности, почти все сферы жизни начали постепенно разрушаться, но, по словам танцовщицы, ей очень сложно давался выход из ситуации.

"В моей жизни был такой период, когда я так загнала себя, что в отражении в зеркале я видела измученную, худую, истощенную женщину с пустыми глазами. У меня были проблемы во всех сферах жизни и одновременно: здоровье, семья, работа, отношения с мужем. Я долго задавала себе одни и те же вопросы: за что? Почему так произошло?! Что я сделала неправильно?! Почему я так много обучаю женщин, а сама в этот момент просто не могу смотреть на себя", - призналась звезда.

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Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Артистка убеждена, что вытащить ее из того периода помогла сама судьба - авария, которая заставила все переосмыслить. Поэтому после этого Гвоздева серьезно взялась налаживать собственную жизнь к лучшему.

"И произошел один момент, который заставил меня полностью переосмыслить свою жизнь! Я попала в аварию просто на ровном месте! Помню тот день как сегодня! Я ехала за рулем, была измучена, истощена, куда-то опаздывала, нервозная, куча проблем. Все что-то хотят от меня и чего-то ждут. И тут резкий и громкий удар в дверь моего авто", - шокировала танцовщица.

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

С тех пор в жизни Илоны начались кардинальные изменения. В частности, она избавилась от многих вещей из прошлого и изменила отношение к рутине. Наконец, это и помогло ей снова стать счастливой. Хотя, как признается хореограф, она до сих пор меняется.

"Эта авария стала для меня моей отправной точкой к себе настоящей. Наконец-то я перестала быть "роботом" и начала слышать себя. Я активно начала заниматься медитациями, читать мотивационные книги, курсы о личном развитии, выбросила половину своего гардероба, прекратила общаться с токсичными людьми, научилась говорить "нет", подняла свой рабочий прайс, начала ценить себя, свое время и главное - свой опыт! Я стала "неудобной" для многих, но наконец-то стала настоящей для себя! Перестала быть все время сильной, улыбаться сквозь слезы и отпустила тотальный контроль. Это далось очень тяжело и до сих пор я прохожу трансформацию и каждый раз открываю себя", – объяснила Гвоздева.

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Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева после кризиса показалась с мужем дома и как они развлекаются.