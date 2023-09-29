Илона Гвоздева залюбовала солнечными фотографиями с подросшей дочерью

Мама и дочь вместе провели время.
Танцовщица Илона Гвоздева показала, как повзрослела ее восьмилетняя дочь Рия.
Вместе с девочкой звездная мама отправилась на прогулку и сделала несколько хороших фотографий во время посиделок в кафе. Кадрамы с дочерью Гвоздева поделилась на своей странице в Instagram.
На солнечных фото Илона и Рия улыбались камере и обнимались. Как призналась танцор, она чувствует себя очень счастливой от того, что может быть со своим ребенком на одной волне.
"Обожаю тебя, моя Рие! Тебе восемь, мне 35, но нам всегда есть о чем поговорить, поснимать Tik-Tok, интересно вдвоем ходить на shopping, делать друг другу make up и нервничать отца", — пошутила Гвоздева.
Поклонники Илоны в комментариях под фото наделали им с дочерью комплиментов и заметили, что девочка очень похожа на маму: "Красавицы обе", "Мамина дочь", "Очень красивые!", "Вы просто замечательные".
Напомним, недавно Илона Гвоздева призналась, что планирует сделать пластическую операцию и показала себя топлесс.
Читайте также: