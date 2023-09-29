Илона Гвоздева залюбовала солнечными фотографиями с подросшей дочерью

Танцовщица Илона Гвоздева показала, как повзрослела ее восьмилетняя дочь Рия.

Вместе с девочкой звездная мама отправилась на прогулку и сделала несколько хороших фотографий во время посиделок в кафе. Кадрамы с дочерью Гвоздева поделилась на своей странице в Instagram.

На солнечных фото Илона и Рия улыбались камере и обнимались. Как призналась танцор, она чувствует себя очень счастливой от того, что может быть со своим ребенком на одной волне.

Илона Гвоздева с дочерью / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Обожаю тебя, моя Рие! Тебе восемь, мне 35, но нам всегда есть о чем поговорить, поснимать Tik-Tok, интересно вдвоем ходить на shopping, делать друг другу make up и нервничать отца", — пошутила Гвоздева.

Илона Гвоздева с дочерью / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Поклонники Илоны в комментариях под фото наделали им с дочерью комплиментов и заметили, что девочка очень похожа на маму: "Красавицы обе", "Мамина дочь", "Очень красивые!", "Вы просто замечательные".

Илона Гвоздева с дочерью / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева призналась, что планирует сделать пластическую операцию и показала себя топлесс.

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